المركزى للإحصاء: 22.1 % انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر الماضي

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري 29.49 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 37.86 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 22.1 ٪.

وأوضح الجهاز – في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية اليوم الأحد – انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 25.4 ٪، لتسجل 11.12 مليار جنيه خلال سبتمبر 2015 مقابل 14.90 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 46.8 ٪، الملابس الجاهزة بنسبة 19.2 ٪، منتجات البترول بنسبة 57.7٪، لدائن بأشكالها الأولية “مواد خام لصناعة البلاستيك” بنسبة 15.8٪.

وأشار إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خلال سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من 2014 وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 4.8٪، البصل الطازج بنسبة 8ر193٪، الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 1.5٪، مستحضرات عطور والتجميل بنسبة 14.9 ٪.

ولفت إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 23.0٪ لتسجل 40.61 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 52.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 15.8٪، القمح بنسبة 50.3 ٪، المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 34.8 ٪، البترول الخام بنسبة 67.9٪.

وأوضح ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال سبتمبر الماضي مقابل سبتمبر 2014 وأهمها الأدوية بنسبة 1.5٪، اللحوم بنسبة 29.3 ٪، سيارات نقل البضائع بنسبة 24.6٪.

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