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غدًا| المنشد حسام صقر يقدم 12موهبة باحتفالية «علي باب سيدنا النبي»

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a2e0eb88-89b0-406b-b9d1-ee8bec297f18احتفالا بالمولد النبوي الشريف يحيي  المنشد الصوفي حسام صقر الحفل المقام تحت عنوان ” علي باب سيدنا النبي “، وذلك في الثامنة مساء غدًا الاثنين 12 ديسمبر علي مسرح الجمهورية.

ويقدم  حسام بالأمسية 12 موهبة جديدة في عالم الانشاد، وينشدون باقة من أشعار الإمام محمد زكي إبراهيم الحان المنشد حسام صقر منها ” فيض المدد ، المشعر الحرام ، هدية زكية ، أغنتنى الروح ، يا إلهى مدد ، معارج البهاء , لحظات التجلى ، صلى الله على محمد ، على الأعتاب ، نشيد الهدى ، عليك السلام و دعوة المستغيث .

ويشدو بالأشعار كل من، كمال ابراهيم العدوى ، محمد شعير، طارق محمد علي ، احمد عبدالمقصود الشاذلي ، احمد بدير عطية ، مهند ابراهيم ابو الكرمات ، حسن محمود حسن ، محمد حسان عبدالرحيم ، علي الرفاعي بهاء الدين ، إبراهيم قريطم ، محمد رافت عبدالوهاب و معاذ خيري رشاد “.

 الجدير بالذكر أن المنشد حسام صقر نشأ في أسرة صوفية ، درس آلة العود والموسيقى الشرقية، بعدها التحق بفرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية، كما اعتمد في الإذاعة المصرية كمطرب،ثم  بعدها أسس فرقته الخاصة ،وقدم بها العديد من الحفلات في جميع المناسبات الدينية بدار الأوبرا و المراكز الثقافية المختلفة ،و شارك في العديد من المهرجانات بمصر والخارج ،ومنها ” مهرجان القلعة السادس ، مهرجان الموسيقي الروحية الأول والثاني بتونس ،كما قام بإحياء عدة حفلات دينية بمختلف الدول العربية منها ” ليبيا ، الأمارات والسعودية .

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