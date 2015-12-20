وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوى

قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتباراً من (يوم الخميس المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يناير)، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك بمناسبة المولد النبوى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم .

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