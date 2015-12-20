وزير الكهرباء: 3 محطات جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة الإدارية ديسمبر 2016

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن 3 محطات جديدة ستدخل الخدمة فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، بدءًا من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل إجمالى القدرات 14400 فى مايو 2018.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع الشركة القابضة للكهرباء عقدا مع عدد من البنوك، منها "البنك الأهلى وبنك مصر" لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء جديدة.
وأكد الوزير لـ"اليوم السابع " أن المشروعات تأتى ضمن مجموعة المشروعات التى تنفذها الوزارة لتدعيم الشبكة.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروعات تبلغ 6 مليارات جنيه، وأن التعاقد يشمل توفير 10مليارات جنيه مصرى تستخدم لتمويل 85% من المكون المحلى فى المحطات التى ستنشئها شركة "سيمنز" فى كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، لإضافة إجمالى قدرات 14400 ميجاوات.