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وزير الكهرباء: 3 محطات جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة الإدارية ديسمبر 2016

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وزير الكهرباء: 3 محطات جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة الإدارية ديسمبر 2016 وزير الكهرباء: 3 محطات جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة الإدارية ديسمبر 2016
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن 3 محطات جديدة ستدخل الخدمة فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، بدءًا من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل إجمالى القدرات 14400 فى مايو 2018.

وأضاف وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع الشركة القابضة للكهرباء عقدا مع عدد من البنوك، منها "البنك الأهلى وبنك " لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء جديدة.

وأكد الوزير لـ"اليوم السابع " أن المشروعات تأتى ضمن مجموعة المشروعات التى تنفذها الوزارة لتدعيم الشبكة.

جدير بالذكر أن تكلفة المشروعات تبلغ 6 مليارات جنيه، وأن التعاقد يشمل توفير 10مليارات جنيه مصرى تستخدم لتمويل 85% من المكون المحلى فى المحطات التى ستنشئها شركة "سيمنز" فى كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، لإضافة إجمالى قدرات 14400 ميجاوات.

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مصر 365

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