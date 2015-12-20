فوائد صحية مثيرة لـ"الجنسنج".. أهمها تقليل فترة الإصابة بنزلات البرد

ظلت جذور الجنسنج تستخدم لعدة قرون داخل دول آسيا وأمريكا الشمالية، وهو يعتبر حاليًا واحدًا من أهم العلاجات العشبية فى العالم.

وكشف تقرير علمى نشر بالموقع الطبى الأمريكى "webmd" عن أن أهم فوائد الجنسنج تشمل تقوية الجهاز المناعى، ولذا فبعض أنوع الجنسنج الأمريكى تساهم فى الحد من شدة ومعدلات الإصابة بنزلات البرد وتقليل الفترة التى يصاب الإنسان فيها بهذه النزلة.

وكما أشارت العديد من الدراسات التى أجريت على البشر أن الجنسنج يساهم فى خفض مستويات السكر بالدم، وكما ثبت أيضًا أنه يساهم فى تعزيز التركيز والقدرة على العمل، بالإضافة إلى تحسين المزاج.

وكما أثبتت بعض الدراسات أن الجنسنج يساهم فى علاج السرطان وأمراض القلب والشعور بالإعياء والتعب، ويعزز انتصاب العضو الذكرى، بالإضافة إلى التخفيف من حدة أعراض انقطاع الطمث.

>وأخيرًا ينصح التقرير المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم بالاستشارة الطبية قبل الحصول على الجنسنج، لأنه قد يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.

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