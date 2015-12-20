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الكهرباء توقع اليوم عقد تمويل إنشاء 3 محطات بقيمة 10 مليارات جنيه

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الكهرباء توقع اليوم عقد تمويل إنشاء 3 محطات بقيمة 10 مليارات جنيه الكهرباء توقع اليوم عقد تمويل إنشاء 3 محطات بقيمة 10 مليارات جنيه
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يشهد صباح اليوم توقيع الشركة القابضة للكهرباء عقدا مع عدد من البنوك، منها "البنك الأهلى وبنك "، لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء جديدة.

وأضافت المصادر، أن قدرة المحطات تبلغ 14 ألفا و400 ميجاوات، مشيرة إلى أن تكلفتها تبلغ 10 مليارات جنيه لتمويل 85% من المكون المحلى فى المحطات التى ستنشئها شركة "سيمنز" فى كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

جدير بالذكر، أن اتفاقية القرض تتضمن السداد على 15 سنة، منها 3 سنوات فترة سماح، وأن سعر الفائدة على القرض فى حدود 2.25% وكان من المقرر أن يوقع الوزير العقد فبل سفره إلى روسيا.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة، والتى تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية تبلغ 6 مليارات يورو، منها 4.1 مليار يورو مكون أجنبى تم تدبيرها من 3 بنوك ألمانية تشمل التعمير الألمانى، ودوتيشيه ألمانيا وHSBC البريطانى، فيما يتولى البنك الأهلى ترتيب المكون المحلى للمشروعات الثلاثة.
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