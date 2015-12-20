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64%من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو"

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64%من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو" 64%من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو"
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء، تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم.

وتوقع 64%من القراء نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم، بينما استبعد 34% من القراء نجاح جهود وزارة الزراعة فى إحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الزراعة تعلن حزمة إجراءات لأحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم

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