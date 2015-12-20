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محافظ القاهرة يفتتح اليوم نفق شبرا بعد الانتهاء من أعمال تطويره

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محافظ القاهرة يفتتح اليوم نفق شبرا بعد الانتهاء من أعمال تطويره محافظ القاهرة يفتتح اليوم نفق شبرا بعد الانتهاء من أعمال تطويره
يفتتح الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال تطوير نفق شبرا، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، استعدادا لفتحه أمام المارة، ويرافقه اللواء أحمد ضيف نائبه للمنطقة الشمالية والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، واللواء نبيل يانى رئيس حى شبرا.

كانت محافظة القاهرة، قد قضت على المشاكل المزمنة التى عانى منها النفق طوال السنوات الماضية، وأبرزها تراكم كميات كبيرة من المياه بداخله، والتى أدت إلى تآكل طبقات الأسفلت، الأمر الذى أثر سلبيا على حركة المرور بالمنطقة.

كما تم تشكيل لجنة هندسية، لبحث أسباب تراكم المياه وبؤر المياه الجوفية المتراكمة، وتم التعامل معها من خلال الحقن بطريقة تمنع تسرب المياه نهائيا، وشملت أعمال التطوير أعمال الصرف بطول 500 متر، والتبليط والإضاءة وتوفير ممرات للمشاة.

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