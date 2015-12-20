أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الديب" و"أبو شقة" ينضمان لهيئة الدفاع عن "سيدة المطار"

Google+ Print
"الديب" و"أبو شقة" ينضمان لهيئة الدفاع عن "سيدة المطار" "الديب" و"أبو شقة" ينضمان لهيئة الدفاع عن "سيدة المطار"
أعلنت هيئة الدفاع عن ياسمين محى الدين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، برئاسة الدكتور حسنين عبيد، عن انضمام كل من المحاميين فريد الديب وبهاء الدين أبوشقة، للجنة القانونية، مؤكدة أن كلا من المحاميين أودعا الطعن الخاص بهما فى القضية، لإلغاء الأحكام الصادرة ضد سيدة المطار.

كان حسنين عبيد قد تقدم أمس بمذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ضد ياسمين النرش بالسجن 4 سنوات، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.

اشتملت مذكرة الطعن التى أودعتها هيئة الدفاع لدى محكمة النقض، على 11 سببًا للطعن بالنقض، أبرزها "القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع"، وغيرها من الأسباب، والتى بلغ عدد أوراقها 40 ورقة.

وقالت هيئة الدفاع عن "ياسمن النرش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها تنتظر قيام محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد موكلتهم.


>مذكرة طعن "ياسمين النرش" على أحكام سجنها 4 سنوات.. تستند على "الخطأ فى تطبيق القانون".. وتؤكد: الضابط وعد بتقديم مقاطع الفيديو للنيابة ولم يفى.. وتعتبر ورود لفظ "سالف الذكر" المفتاح لقبول الطعن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365