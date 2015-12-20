"الديب" و"أبو شقة" ينضمان لهيئة الدفاع عن "سيدة المطار"

أعلنت هيئة الدفاع عن ياسمين محى الدين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، برئاسة الدكتور حسنين عبيد، عن انضمام كل من المحاميين فريد الديب وبهاء الدين أبوشقة، للجنة القانونية، مؤكدة أن كلا من المحاميين أودعا الطعن الخاص بهما فى القضية، لإلغاء الأحكام الصادرة ضد سيدة المطار.

كان حسنين عبيد قد تقدم أمس بمذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ضد ياسمين النرش بالسجن 4 سنوات، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.

اشتملت مذكرة الطعن التى أودعتها هيئة الدفاع لدى محكمة النقض، على 11 سببًا للطعن بالنقض، أبرزها "القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع"، وغيرها من الأسباب، والتى بلغ عدد أوراقها 40 ورقة.

وقالت هيئة الدفاع عن "ياسمن النرش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها تنتظر قيام محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد موكلتهم.

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