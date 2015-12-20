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حريق ضخم يدمر 250محلًا تجاريًا بأنقرة

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حريق ضخم يدمر 250محلًا تجاريًا بأنقرة حريق ضخم يدمر 250محلًا تجاريًا بأنقرة

أرشيفية

شب حريق هائل في في “السوق الشعبي العثماني المغطى”، في بلدة “كاتشي أورن” بأنقرة، فجر اليوم الأحد، مما تسبب في احتراق نحو 250 محلًا تجاريًا و دمارها بالكامل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول – نقلا عن مصادر أمنية – أن حريقا اندلع في أحد الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة ، وتسبب في احتراق قرابة 250 محلًا تجاريا خلال فترة قصيرة.

وهرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع لإخماد النيران التي لاتزال مستمرة حتى الآن ، فيما اتخذت قوات الدفاع المدني التدابير اللازمة للسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقالها للأماكن المجاورة ، كما أكدت المصادر أنه لم تقع حتى الآن أي خسائر في الأرواح.

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