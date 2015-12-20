دراسة: تناول وجبة الإفطار تجعل أطفالك يحصلون على أفضل درجات فى المدرسة

نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تناول وجبة الإفطار يجعل الأطفال يحصلون على أفضل درجات فى المدرسة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 5000 طالبًا فى بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون وجبة فطور صحية حصلوا على درجات أفضل من زملائهم الآخرين بمعدل الضعف.

ووفقًا للدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الصحة العامة والتغذية، أوضح الباحثون من جامعة كارديف أن تناول وجبة الإفطار ارتبط باستمرار قوة التركيز والوظائف المعرفية للطلاب خلال الدراسة.

>وقال المؤلف الرئيسى هانا ليتل كوت، إن هذه الدراسة أقوى دليل حتى الآن على وجود صلات بين الوجبات التى يتناولها التلاميذ ومدى نجاحهم فى المدرسة، والتى لها آثار مهمة على سياسة التعليم والصحة العامة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر ديسمبر الجارى.