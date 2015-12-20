أكثر من 75% من الفرنسيين يفضلون الأغذية الطبيعية عن العقاقير الطبية

كشف استطلاع الرأى - الذى أجراه فريق من الباحثين الفرنسيين فى معهد باستير الفرنسى - عن أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يرون أن الأطباء تأخذ فى الاعتبار تخفيض كمية العقاقير الطبية التى تكتب للمريض واستبدالها بأغذية طبيعية تعطى نفس فائدة العقاقير، و80% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و24 عاما، و69% الذى تعدوا الخامسة والستين يفضلون اللجوء إلى الأطعمة الطبيعية، وأن 73% من سكان القرى و69% من سكان المدن يثقون فى هذه الأطعمة.

وأشار الدكتور الفرنسى "سالدمان" إلى أن الصحة هى مشكلتنا جميعا، ويجب أن يختار الجميع أفضل الطرق للمحافظة عليها سواء كان عن طريق الطعام أو الرياضة، ومن بين الأطعمة الطبيعية التى ينصح بها خبير التغذية الفرنسى سالدمان الطحالب البحرية التى تعالج نقص فيتامين "أ وسى" وخاصة نقص الكالسيوم.

وأضاف "سالدمان" أن "حبة القنب" غنية بالبروتينات والبابونج المضاد للأكسدة والالتهابات وهو يحمى من أمراض القلب والسكر وبعض أمراض السرطان، ويمكن أخذ من واحد إلى 3 أكواب فى اليوم، ثم ينتقل إلى "الكربن المملح" أو "الشكروت" فهو ينشط الذاكرة ويخفض من الاكتئاب والقلق، والسبانخ التى تعطى الإحساس بالشبع وتجعلك لست فى حاجة للسكريات، ويمكن إضافتها على البطاطس المسلوقة.. وأخيرا "اللوز" فهو تعمل على تخفيض الكوليسترول كما أنها تحتوى على "أوميجا- 9" ويمكن استخدام زيت اللوز بدلا من زيت الزيتون.