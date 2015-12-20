إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر اصطدام سيارتهم بشجرة فى دمنهور

أصيب اليوم 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر اصطدام سيارتهم بشجرة بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور بالبحيرة.>كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 8976 ن ج ملاكى قيادة فوزي محمود عبد العزيز41 سنة محامى بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بشجرة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و 4 من أفراد أسرته، باشتباه كسور وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19411/2015 جنح القسم.