مصرع سيدتين اصطدمت بهما سيارة مجهولة خلال عبورهما الطريق بالبحيرة

لقيت، منذ قليل، سيدتين مصرعهما آثر اصطدام سيارة مجهولة لهما خلال عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه حال عبور كل من رجاء عبدالغفار مبارك 55 سنة ربة منزل ونواره محمود عبدالحميد الحناوى 37 سنة ربة منزل ومقيمتا قرية بلقطر الشرقية مركز أبوحمص للطريق المشار إليه اصطدمت بهما سيارة مجهولة وفرت هاربة، مما أدى لوفاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13772 جنح قسم كفر الدوار لسنة 2015.