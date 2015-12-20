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ضبط عامل بحوزته 150 قطعة حشيش وتحرير 286 مخالفة وتحصيل 6050 جنيها بمطروح

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ضبط عامل بحوزته 150 قطعة حشيش وتحرير 286 مخالفة وتحصيل 6050 جنيها بمطروح ضبط عامل بحوزته 150 قطعة حشيش وتحرير 286 مخالفة وتحصيل 6050 جنيها بمطروح
تمكن الضباط المعيين بخدمة كمين الكيلو 15 بطريق "مطروح- السلوم" والقوة المرافقة، من ضبط عامل بحوزته 150 قطعة من مادة الحشيش المخدر، وزنت 500 جرام.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن خدمة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط "معتز ص إ " – 18 سنة، عامل، مقيم بمدينة برانى- وبحوزته 150 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش وزنت حوالى 500 جرام أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة ، القادمة من مدينة برانى إلى مدينة مرسى مطروح.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

ونظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وأسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 286 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية ، أنه تم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 6050 جنيها.

وأضاف بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

وتمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين من ضبط 753 عبوة مياه غازية وعصائر منتهية الصلاحية، معروضة للبيع بأحد المحلات، وتحرير 14 محضراً بمخالفات متنوعة، خلال حملة تموينية على الأسواق.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط "جمال غ أ "- 57 سنة،المدير المسئول عن أحد المحلات- لقيامة بعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى 753 عبوة مياه غازية وعصائر مختلفة الأنواع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال قسم مباحث التموين .

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مصر 365

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