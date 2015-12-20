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مصرع ربة منزل ونجلها الرضيع خنقاً داخل الحمام بعد تسرب غاز من السخان بسوهاج

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مصرع ربة منزل ونجلها الرضيع خنقاً داخل الحمام بعد تسرب غاز من السخان بسوهاج مصرع ربة منزل ونجلها الرضيع خنقاً داخل الحمام بعد تسرب غاز من السخان بسوهاج
لقت ربة منزل ونجلها الرضيع مصرعهما بقرية الميرة دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج خنقا داخل حمام المنزل عقب تسرب غاز من سخان الحمام، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جهينة المركزى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة ربة منزل ونجلها عقب اختناقهما داخل حمام المنزل.

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بتقدم السيد. ع . م . م ‏" 40 سنة موظف بمجلس قروى الطليحات - ويقيم بنجع الميرة – دائرة المركز ‏بوفاة شادية. ع . م . م " 30 سنة ربة منزل زوجته‏، والطفل محمد عامين نجله ويقيمان بذات الناحية نتيجة ‏اختناقهما على آثر تسرب الغاز من سخان الحمام، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى، بتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة " اسفكسيا ‏الاختناق" نتيجة تسرب الغاز ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة ‏البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3350 إدارى المركز لسنة 2015 ويعرض على النيابة العامة.
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مصر 365