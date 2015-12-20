بريطانيا تحذر رعاياها فى تونس من وقوع هجوم إرهابى محتمل

>دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها فى تونس إلى توخى الحذر فى تحركاتهم وتجنب الأماكن المزدحمة، نظرا لاحتمال وقوع هجوم إرهابى جديد فى تونس تزامنا مع أعياد رأس السنة والمولد النبوى الشريف، وفقا لما ذكرته اليوم الأحد الإذاعة التونسية نقلا عن بيان الخارجية البريطانية.

كما حذرت بريطانيا - فى البيان - رعاياها من التوجه إلى عدة أماكن خاصة : منطقة الحديقة الوطنية بالشعانبى - نقاط المرور عند الحدود التونسية الجزائرية عند ساقية سيدى يوسف وغرديماو - أزوة.

وكانت السفارة الأمريكية فى تونس قد دعت - فى بيان لها - جميع رعاياها إلى عدم زيارة المول التجارى "تونيزيا" فى منطقة (البحيرة 2) اليوم الأحد نظرا لوجود مخطط إرهابى يستهدف المكان، كما دعتهم إلى الاتصال بالسفارة عند الحاجة.

وأشار البيان إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تقرير "مجهول" أو لا مصداقية له .

يذكر أنه تم افتتاح تونيزيا مول بالبحيرة 2 فى 11 ديسمبر الجاري، ويعد أكبر مركز تجارى فى تونس وفى أفريقيا، حيث يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع فى الطابق الأرضى ومساحة إجمالية 37 ألف متر مربع، ويضم 80 محلا تجاريا.

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