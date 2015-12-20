بالصور.. نائب المصريين الأحرار يعقد جلسة لإنهاء خصومة بين عائلتين بسوهاج

شهد طارق رضوان نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة دار السلام بسوهاج جلسة صلح بين بيت عثمان وعائلة بيت مرسى وآل جابر بـ"نجع البرايدة" بعد صراع وخصومة ثأرية بين العائلتين .

وتمت مراسم جلسة الصلح بين كبار العائلتين وبحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد عبد المنعم مدير الأمن ، وعدد من قيادات البحث الجنائى ورئيس مباحث دار السلام ، ورئيس الوحدة المحلية بدار السلام، بالإضافة إلى النائب طارق الطويقى .

وقال رضوان:" حين كنا نتحدث عن عودة العلاقات الطيبة بين الأهل من أبناء دار السلام بعيداً عن الخصومات الثأرية والانفلات الأمنى كنا نستند على دورنا الفاعل على الأرض وأخلاقيات وشهامة ابناء دار السلام وعائلاتها" موضحا تفهم القيادات الأمنية الموقف وقيامها بدورها على أكمل وجه .



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