عبلة الهوارى: مديرية الرى بسوهاج توافق على إنشاء كوبرى بدار السلام

قالت عبلة الهوارى النائبة البرلمانية عن قائمة "فى حب مصر " بمحافظة سوهاج، تمت الموافقة على إنشاء كوبرى بمركز دار السلام على ترعة الفاروقية، وذلك بعد موافقة مديرية الرى بسوهاج.

وأضافت النائبة البرلمانية فى تصريح خاص أن إنشاء الكوبرى يسهل وصول المواطنين إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بالمركز وقرية الشيخ صديق وبعض القرى الأخرى، مشيرة إلى أنه تمت معاينة المكان لإنشاء الكوبرى.

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