48 نائبة يدعمن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر اليوم

صرح مصطفى زمزم المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يقوم بزيارة مقر المستشفى بمدينة طيبة الجديدة، ظهر اليوم الأحد، 48 نائبة من أعضاء مجلس الشعب المتواجدات حالياً بمحافظة الأقصر، وذلك لدعم المستشفى التى تخدم الصعيد بأكمله.

وأضاف مصطفى زمزم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن زيارة نائبات البرلمان الجديد لمستشفى شفاء الأورمان تأتى فى إطار حملة دعم المستشفى من مختلف قيادت المجتمع المصرى، مشدداً على أن الزيارة ستكون عقب صلاة الظهر، وتشمل النائبات وكذلك قيادات من قطاع الصحة والثقافة بالمحافظة.