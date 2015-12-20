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فوز التوأم عمرو وفادى مصطفى عمر من دمياط فى مسابقة انتل للعلوم

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فوز التوأم عمرو وفادى مصطفى عمر من دمياط فى مسابقة انتل للعلوم فوز التوأم عمرو وفادى مصطفى عمر من دمياط فى مسابقة انتل للعلوم
فاز التوأم عمرو وفادى مصطفى الطالبان بالتربية والتعليم بدمياط وممثلى محافظة دمياط فى مسابقة انتل للعلوم بالعالم العربى لعام 2015 ، بالمركزين الأول والثالث فى مجال الرياضيات على مستوى العالم العربى.

جاء ذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى ومنسق انتل بدمياط وبرعاية الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

يذكر أن التداوى قد التقى بالفائزين عدة مرات وأثنى عليهما وحفزهما للحصول على مركز متقدم فى المسابقة وكلف المشرفين عليهما بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهما.

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