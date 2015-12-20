الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على الوجه البحرى، والقاهرة، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية أما الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل ا

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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الصغرى 10 العظمى 17،الصغرى 11 العظمى 19،الصغرى 9 العظمى 17،الصغرى 13 العظمى 18،الصغرى 13 العظمى 18،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 18الصغرى 10 العظمى 18،الصغرى 08 العظمى 18،الصغرى 3 العظمى 16،الصغرى 6 العظمى 17،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 24،الصغرى 14 العظمى 22،الصغرى 7 العظمى 17،الصغرى 3 العظمى 11،الصغرى 9 العظمى 17،الصغرى 7 العظمى 18،الصغرى 9 العظمى 17،الصغرى 11 العظمى 19،لصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 17،الصغرى 7 العظمى 18،الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 14 العظمى، 24الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 17.