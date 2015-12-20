الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على الوجه البحرى، والقاهرة، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية أما الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 10 العظمى 17،
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 19،
مطروحالصغرى 9 العظمى 17،
بورسعيدالصغرى 13 العظمى 18،
دمياطالصغرى 13 العظمى 18،
بلطيمالصغرى 11 العظمى 20،
الإسماعيليةالصغرى 10 العظمى 18
السويسالصغرى 10 العظمى 18،
العريشالصغرى 08 العظمى 18،
نخلالصغرى 3 العظمى 16،
طاباالصغرى 6 العظمى 17،
الطورالصغرى 11 العظمى 20،
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 23،
الغردقةالصغرى 10 العظمى 24،
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 22،
رفحالصغرى 7 العظمى 17،
كاترينالصغرى 3 العظمى 11،
سيوةالصغرى 9 العظمى 17،
المنياالصغرى 7 العظمى 18،
الفيومالصغرى 9 العظمى 17،
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 19،
أبوسمبل الصغرى 8 العظمى 21،
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 17،
أسيوطالصغرى 7 العظمى 18،
سوهاجالصغرى 8 العظمى 19
الأقصرالصغرى 8 العظمى 20،
أسوانالصغرى 9 العظمى 21
شلاتينالصغرى 14 العظمى، 24
حلايبالصغرى 15 العظمى 21،
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 20،
قناالصغرى 7 العظمى 20،
نويبعالصغرى 15 العظمى 21،
السلومالصغرى 10 العظمى 17.
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