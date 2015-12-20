إصابة 7 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بطما سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى 7 أشخاص من أسرة واحدة فى ساعة متأخرة من مساء أمس مصابين بحالة إعياء شديد وقىء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد بالمنزل" بناحية ساحل طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة أسرة كاملة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول حسانين عبد الراضى محمد مرسى 45 سنة عامل، أمينة السيد فراج 37سنة ربة منزل زوجة الأول ،حسن حسانين عبد الراضى محمد 17 سنة طالب، عبد الراضى حسانين عبد الراضى محمد 15 سنة طالب، حبيبة حسانين عبد الراضى محمد 14 سنة تلميذة، الطفلة بسمة حسانين عبد الراضى محمد 7 سنوات، الطفل أحمد حسانين عبد الراضى محمد 6 سنوات ويقيمون ساحل طما إلى مستشفى طما المركزى مصابين" بحالة إعياء شديد وقىء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد"، وتم حجزهم بقسم الباطنة.

وبسؤال الأول والثانية قررا حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام منزلى "غير طازج" ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.