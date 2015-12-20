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بعد ضبط حلوى المولد الفاسدة..دليلك الكامل لمعرفة الأضرار الصحية لتناولها

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بعد ضبط حلوى المولد الفاسدة..دليلك الكامل لمعرفة الأضرار الصحية لتناولها بعد ضبط حلوى المولد الفاسدة..دليلك الكامل لمعرفة الأضرار الصحية لتناولها
بعد ضبط أطنان عديدة من "حلويات المولد" الفاسدة، وذلك طبقًا للحملات التموينية التى وجهتها وزارة الداخلية، وتبين أن الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسبب إضافة خامات مجهولة المصدر كمكسبات الطعم والرائحة وغيرها من الخامات غير المصرح بها من وزارة الصحة لأنها تشكل خطرًا على الصحة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن حلوى المولد تعد من أهم مراسم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ولكن فى حالة تناولها وهى فاسدة يتعرض الجسم للإصابة بالتسمم الغذائي.

وأضاف أنه يساعد صنعها من مكسبات الطعام والرائحة فى زيادة نسبة الإصابة بالسرطان وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ولذا نجد أن هذه الخامات غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة لأنها تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأخيرًا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بشرائها من الأماكن الموثوق بها وشمها لأن رائحتها الجيدة تعد دليل على صحتها، ويجب الأخذ فى عين الاعتبار لونها لأن الزاهى دليل على جودتها وصحتها.
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