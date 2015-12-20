وزير الدفاع الأمريكى: مسؤولية محتملة للتحالف عن مقتل جنود عراقيين

أقر وزير الدفاع الامريكى آشتون كارتر السبت بأن التحالف الدولى الذى تقوده بلاده ضد تنظيم داعش ربما يكون مسؤولا مع الجانب العراقى عن الغارة الجوية الخاطئة التى اسفرت عن مقتل جنود عراقيين الجمعة.

وقال كارتر للصحافيين ان الغارة الجوية كانت على ما يبدو نتيجة "خطأ من الجانبين"، مشيرا إلى انه اتصل برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لتعزيته بمقتل العسكريين العراقيين.

وأدلى كارتر بتصريحه خلال زيارة للسفينة الحربية البرمائية "يو اس اس كيرسيرج" التى تشارك فى عمليات التحالف ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

ولم يوضح الوزير الأمريكى عدد العسكريين العراقيين الذين قتلوا فى الغارة، وبحسب بغداد فان 10 عسكريين قتلوا فى الغارة التى استهدفتهم خطأ الجمعة فى الفلوجة غرب بغداد.