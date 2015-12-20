وفاة عامل إثر تناوله مادة غير معلومة بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، برئاسة الرائد هيثم الحجيرى، رئيس مباحث المركز بالإنابة، جهودهم لكشف غموض وفاة عامل فى بداية العقد الخامس من العمر، عقب إصابته بحالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة غير معلومة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد وفاة عامل فى ظروف غامضة، ولم يتمكن مفتش الصحة من تحديد سبب الوفاة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى، وكيل الفرع، بوصول "الصغير. ح. ح" 50 سنة عامل، ويقيم بناحية الكتكاته - دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء شديدة، وتوفى عقب ذلك ادعاء تناول مادة غير معلومة.

‏وبسؤال نجله، 27 سنة عامل - ويقيم ‏بذات الناحية قرر بأن والده يعانى من السكر، وتم نقله للمستشفى لشعوره بحالة إعياء إلا أنه وافته المنية ‏ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبالعرض على مفتش الصحة ‏أفاد فى تقريره أن سبب الوفاة تناول مادة غير معلومة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير المحضر رقم 2801 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة ‏قررت ‏ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان السبب الذى يعزى إليه الوفاة تحديداً وتاريخ ‏وكيفية حدوثها، مع أخذ العينات اللازمة من ‏جثمان المتوفى لبيان عما إذا كان قد تناول أية مواد تحتوى على سموم من عدمه.‏