مرور الجيزة: تجهيز وحدة قيادة بالحوامدية بدلا من أكتوبر لخدمة الأهالى

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بمرور الجيزة أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور قامت بتجهيز وحدة القيادة الخاصة بوحدة مرور الحوامدية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على أهالى مدينة الحوامدية.

وأضاف مدير التخطيط والبحوث لـ"اليوم السابع" أن تلك الخطوة تأتى فى إطار خطة مرور الجيزة لتخفيف الأحمال عن مرور أكتوبر، التى يتم من خلالها استخراج رخص القيادة لقاطنى مدينة الحوامدية، ما يمثل مشقة كبيرة على الأهالى نظرا لبعدها الكبير عنهم ويقطعون 70 كم لاستخراج أوراق التراخيص.

وأضاف العقيد طاهر أن الإدارة قامت بنشر إرشادات مهمة يتم عرضها عبر الشاشات لتوعية المواطنين بعدم قطع الطريق أو السير عكس الاتجاه حرصا على حياتهم، مع شرح تفصيلى لقانون المرور الجديد ومعرفة المخالفات وعقوبتها.