تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة كشك سجائر فى الدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة كشك بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت نيابة الدرب الأحمر قد أمرت بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى وقت سابق، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالسرقة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عاطل وسبق اتهامه فى 40 قضية بالدرب الأحمر، وتم ضبطه وبحوزته 800 علبة سجائر، قام بسرقتها من كشك بمنطقة الدرب الأحمر.

وكان النقيب محمد سيد عبد الظاهر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط "فكرى.م.ش" 60 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات عامة السابق اتهامه فى 40 قضية، بحوزته شاشة عرض و800 علبة سجائر وسكين ومفك.

وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل كشك سجائر ملك "سعد.ذ.م" 65 سنة بأسلوب قص السياج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19559 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما سبق.

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