ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بنصر النوبة بأسوان

تمكن ضباط مباحث نصر النوبة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر البانجو وبندقية خرطوش وطلقات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بضبط المتهم "أحمد. م" 20 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز نصر النوبة، وبحيازته سلاح نارى و4 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط ولفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر.

تحرر المحضر رقم 1824 إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2015م، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.