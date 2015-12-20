بالصور.. الشباب والرياضة تفتتح فعاليات "تجمعنا قارة" للطلائع الأفارقة بالأقصر

افتتحت الدكتورة عزة الدرى، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة تجمعنا قارة فى نسختها الثانية، والتى تستمر فعالياتها حتى 22 ديسمبر 2015 بالأقصر وأسوان.

حضر فعاليات الافتتاح الذى أقيم فى الأقصر، كل من الدكتورة عزة أمين، مدير عام الموهوبين والمبدعين بالمركزية للطلائع، الدكتورة فاتن مختار مدير عام الإدارة العامة للبرامج بالمركزية للطلائع، مها مصطفى محمود مدير إدارة الأسفار بالمركزية للطلائع، دكتور عمرو قابيل مسئول الورش المسرحية فى المبادرة، هانى رفاعى، تامر زكريا، محسن محمد على من هيئة إشراف وزارة الشباب والرياضة، أعضاء جمعية الشباب للتنمية والبيئة، والطلائع الأفارقة من دول السودان، جنوب السودان، جزر القمر، السنغال، نيجيريا، مالى، الصومال، الكونغو، إثيوبيا، النيجر، جامبيا، غينيا كوناكرى، أوغندا، علاوة على مشاركة طلائع جمهورية مصر العربية.

وأضافة عزة الدرى: "أنقل لكم تحيات المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة واهتمامه البالغ بهذا الحدث الكبير الذى يسهم فى التواصل بين طلائع شعوب القارة السمراء".

وتابعت: "مبادرة تجمعنا قارة يتم تنفيذها للعام الثانى على التوالى بعد النجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى فى نهاية العام الماضى، فالمبادرة هذا العام ستسهم فى تحقيق التفاعل بين طلائع الدول الإفريقية من خلال مجموعة من الجلسات التدريبية تدور حول إفريقيا وشعوب دولها والتوعية بأهمية الحفاظ على وحدتهم ككل، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية وجلسات عن بناء الثقة والسلام والمساواة، وتنفيذ ورش مسرحية تساعد على التعبير عن مشاعر الطلائع وما يدور فى مخيلاتهم".

>



>