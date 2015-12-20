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نائبا النور يتواصلان مع حى العامرية لحل بعض مشكلات الطرق بالدائرة

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نائبا النور يتواصلان مع حى العامرية لحل بعض مشكلات الطرق بالدائرة نائبا النور يتواصلان مع حى العامرية لحل بعض مشكلات الطرق بالدائرة
أكد نائبا حزب النور أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل خير الله أعضاء مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب تواصلهما مع حى العامرية ووصولهم إلى عدد من الحلول التى كانت تعانى منها الدائرة، وهى رصف الطريق من قرية فلسطين حتى البصرة، وعمل 2 محطة صرف صحى ومحطة مياه شرب فى منطقة أبو تلات، وتم الإسناد للمقاولين العرب، بالإضافة الى اعتماد الصرف الصحى لقرى النهضة فى الخطة الجديدة ورصف شارع البنك ومدرسة أسماء.

وأشار النواب إلى تواصلهم مع هيئة النقل لمرور الأتوبيس للناصرية القديمة.

وقام النائبان بزيارة مدينة برج العرب لمناقشة مشكلة توسعة طريق بهيج برج العرب القديم، مؤكدان مناقشة المشكلة مع القيادات التنفيذية والعمل على حلها فى أقرب وقت.

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