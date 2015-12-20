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أطعمة وزيوت ترفع الكولسترول.. أهمها صفار البيض والكبدة

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أطعمة وزيوت ترفع الكولسترول.. أهمها صفار البيض والكبدة أطعمة وزيوت ترفع الكولسترول.. أهمها صفار البيض والكبدة
الطعام، هو سبب تمتعك بالصحة أو المرض، لا يمكنك أبدًا الاعتماد على نظام غذائى ملىء بالدهون والدسم، والمشروبات الغازية، والزبدة والحلويات، وفى الوقت ذاته تقى نفسك من الأمراض الخطيرة كالسكر وضغط الدم والكولسترول وغيرها، أما النظام الغذائى الصحى وحده الذى يعتمد على المأكولات الصحية، والخضراوات والفاكهة الطازجة مع تقليل نسب السكريات والدهون، هو السبيل للوقاية من المشكلات الصحية.

وبالتالى فنظامك الغذائى ونوعية طعامك هى التى تتحكم فى صحتك، وحسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة، فالكثير من طعامك اليومى سبب فى زيادة نسبة الكولسترول فى الدم، وهى النسبة المخيفة التى إذا زادت بشكل غير سليم أصبح الإنسان عرضة للكثير من المشكلات الصحية المرهقة، كالإصابة بمشكلات القلب.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن الأطعمة التى ترفع نسب الكولسترول فى الدم، ونصحت بالإقلال التام من كمياتها، مع التركيز على الأطعمة والمشروبات الصحية البديلة، ومن أهم الأطعمة التى ترفع نسب الكولسترول :

*صفار البيض: صفار البيض من أكثر المأكولات التى ترفع نسب الكولسترول فى الدم، فالصفار الواحد به كمية كبيرة من الكولسترول تصل نسبتها إلى 200 جم

*الكبدة : وهى طعام يسرف الكثيرون فى تناوله، إلا أنها غنية بالكولسترول، وتناولها بكثرة يرفع نسبتها فى الدم وينذر بأخطار صحية كثيرة

*الزبدة ترفع من نسب الكولسترول بشدة

*القشطة والدهون ذات المصدر الحيوانى بصفة عامة، فهى ترفع نسب الكولسترول وتزيد من ترسبه

*الوجبات السريعة أو الفاست فوود تحتوى على دهون لا نهائية ترفع
> نسبة الكولسترول

*اللحوم الحمراء

*زيت جوز الهند فى الطعام يرفع الكولسترول

*زيت النخيل المستخدم فى قلى الطعمية فى المطاعم والمنتشر فى بعض البيوت يرفع من نسب الكولسترول بشدة

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