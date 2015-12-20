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طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين فى صنعاء

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طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين فى صنعاء طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين فى صنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم الأحد، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر النهدين المجاور لدار الرئاسة جنوب صنعاء وسمعت دوى إنفجارات شديدة صادرة من المعسكر وسط اطلاق المضادات الارضية.

وقامت الطائرات بالتحليق فى سماء العاصمة لمدة طويل بعد القصف.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس معسكر الاستقبال فى ضلاع همدان غرب صنعاء ومعسكر العرقوب جنوب غرب صنعاء .
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