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غارات إسرائيلية على سوريا تتسبب فى مقتل الناشط اللبنانى سمير قنطار

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غارات إسرائيلية على سوريا تتسبب فى مقتل الناشط اللبنانى سمير قنطار غارات إسرائيلية على سوريا تتسبب فى مقتل الناشط اللبنانى سمير قنطار
نعى بسام قنطار شقيقه الناشط اللبنانى سمير قنطار على صفحته على فيسبوك اليوم الأحد دون أن يذكر تفاصيل بشأن وفاته ولكنه قال إن شقيقه شهيد.

وقال بسام قنطار إنه ينعى بفخر استشهاد الزعيم سمير قنطار ويتشرف بانضمامه لعائلات الشهداء، وكان أشخاص موالون للحكومة السورية قد قالوا إن قنطار قُتل فى غارة إسرائيلية على سوريا اليوم الأحد .

وكان قنطار قد انضم لحزب الله بعد أن أفرجت إسرائيل عنه فى إطار صفقة لتبادل السجناء فى 2008 .
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