"التعليم": لا تغيير بمواصفات امتحان "العربى" للابتدائية.. وتضمين جزء للفهم

قال الدكتور أحمد شلبى، مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، إن ما أثير بشأن تغيير مواصفات الورقة الامتحانية لتلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى ليس له أساس من الصحة.

وأضاف أحمد شلبى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الورقة كما هى، وما جد هو تغيير بسيط فى سؤال القراءة والذى يحتوى على ما يسمى بالقراءة المتحررة، وهى عبارة عن سؤال فقط مكون من 3 نقاط، مطمئنا أولياء الأمور،:" الأسئلة عبارة عن قطعة يختار منها الطالب اجابات للاسئلة المطروحة فقط قد تكون اختيار من متعدد".

وأوضح أحمد شلبى، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، هو من عدل فى مواصفات الورقة، مشيرا إلى أنه تم عقد ورش عمل لتدريب الموجهين بالمديريات، إضافة إلى إعداد نموذج تضمن المعايير الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف من التغيير البسيط فى سؤال القراءة هو تطبيق ما يسمى بجزئيات الفهم والتذكر لدى الطالب كما أنه جزء من استراتيجية القرائية، مشددا على أن الوزارة تأخرت كثيرا فى تطبيق هذا النموذج.

وأكد مستشار المادة، أن الامتحان ستكون أسئلته مباشرة ومن داخل المنهج، وسيكون عبارة عن قطعة أدبية أو اجتماعية، مثل التى يدرسها الطالب فى الكتاب ولكن يتم تغيير بعض الاسماء التى تضمنتها قطعة الكتاب عن قطعة الامتحان، مشيرا إلى أن التغيير بهدف الابتعاد عن الحفظ والتلقين.

وأوضح أن الوزارة لو لم تبدأ فى تطبيق هذا النموذج من القراءة المتحررة فلن يكون هناك تقدم فى القراءة والكتابة واللغة العربية بشكل عام، موضحا أن الامتحان يتضمن المفردات التى درسها الطالب لتحقيق المستوى المعرفى لدى الطالب، لافتا إلى أنه عبارة عن سؤال واحد وباقى الورقة مثلها مثل السنوات السابقة.

وكان عدد من أولياء الامور والطلاب، اشتكوا من تغيير نموذج الأسئلة والورقة بحجة أنه لم يتم تدريب الطلاب عليها.

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