عضو لجنة مباراة "نجوم العالم" يكشف كواليس مصافحة أمير الكويت لأبو تريكة

كشف خالد الروهان، عضو اللجنة المنظمة لنجوم العرب والعالم، عن كواليس دعوة الكابتن محمد أبو تريكة نجم مصر ومنتخب مصر السابق للمباراة التى أقيمت بالكويت، حيث أكد أن "أبو تريكة" طلب ألا يحصل على أى أجر مقابل حضوره افتتاح استاد جابر الرياضى بالكويت.

وقال "الروهان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الأبراشى على فضائية "دريم"، إن جميع الذين تم دعوتهم بالأمس لمباراة "نجوم العرب والعالم"، حصلوا على مقابل مادى باستثناء أبو تريكة، مشيرا إلى أنه تم توصيل هذا الأمر للقيادة السياسية فى الكويت، وإبلاغها رفض محمد أبو تريكة الحصول على أى مقابل.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة لنجوم العرب والعالم، بأخلاق الكابتن محمد أبو تريكة أثناء دعوته فى الكويت، واصفاً إياها بأنها "أخلاقاً جلية"،وأثرت فى جميع المتواجدين فى الكويت من أصغر مواطن وحتى رأس الدولة، مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكى الشيخ صباح الأحمد، اختار محمد أبو تريكة من بين جميع اللاعبين ليصافحه ويأخذ صورة تذكارية معه، وقام بشكره على موقفه النبيل والصادق.