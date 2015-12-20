30 أستاذا بالشارع بعد قرار جامعة بنها غلق استراحة أعضاء هيئة التدريس

لم تكتفِ إدارة جامعة بنها بالمعيشة الضنك التى يحياها أعضاء هيئة التدريس المغتربين من المحافظات الأخرى، الذين يعملون بالجامعة، فى الاستراحة التى خصصتها لهم من قبل، حيث حصل "اليوم السابع" على صور تظهر القمامة وعدم صلاحية مبانى الاستراحة للحياة الآدمية.

رغم كل ما سبق ذكره، إلا أن إدارة جامعة بنها اتخذت قرارا مفاجئا بإخلاء الاستراحة فورا بتعليمات من الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة، وكذلك بتعليمات من أمين الجامعة، وذلك لعمل إصلاحات وترميمات شاملة للمبنى دون أن تخصص مبنى بديلا لإقامة أعضاء هيئة التدريس، إذ أن أكثر من 30 عضو هيئة تدريس يعيشون فى الشارع بعد قرار إخلاء الاستراحة الخاصة بهم.

وتظهر الصور، التشققات التى ظهرت بجدران المبنى مما يؤدى إلى تهديد حياة أعضاء هيئة التدريس الذين يسكنون فيه، وكذلك صور القمامة وعدم صلاحية الأماكن المخصصة لطهى الطعام أو غيرها من الأنشطة الحياتية المختلفة، حيث أن إدارة الجامعة، كما قال عدد من أعضاء التدريس من سكان الاستراحة، لم تتطرق لهذا الأمر إلا قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الجامعة.

وقال الأساتذة الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، إن فترة الامتحانات أكثر فترة يحتاج فيها أعضاء هيئة التدريس المغتربين من المحافظات الأخرى للاستقرار بالجامعة التى يدرسون فيها، وذلك لاشتراكهم فى أعمال المراقبة على هذه الامتحانات.

وأشار الأساتذة، إلى أنهم ذهبوا لمقابلة نائب رئيس الجامعة وقال لهم إن الجامعة ليست ملزمة بتوفير سكن ملائم لأعضاء هيئة التدريس المغتربين، متسائلين:"أليس من العدل أن تعتبرنا إدارة الجامعة مثل الطلاب المغتربين الذين توفر لهم المدن الجامعية وتمنعها عن أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون العلم لبثه فى عقول هؤلاء الطلاب".

وأكدوا أن هناك دارا للضيافة مخصص للدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، ونوابه، مكونة من طابقين يحتوى كل دور منها على 4 شقق مفروشة على أعلى مستوى، مطالبين إدارة الجامعة بالنظر نحو مصلحة العملية التعليمية وتوفير بديل لسكن أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجامعات الأخرى لحين انتهاء الترميمات الخاصة باستراحتهم.



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