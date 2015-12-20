محمد سلماوى: عبد الناصر والسيسى الأكثر شعبية فى الهند و"البعض" يذكر مبارك

أشاد الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب، بزيارته للهند بعد دعوته من جامعة "دلهى" لإلقاء محاضرة فى قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة حول "دور الثقافة والمثقفين فى المجتمعات العربية"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

وقال "سلماوى" عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "مازالوا هنا فى الهند كلما تحدثوا عن مصر، تحدثوا أولا عن جمال عبد الناصر، ثم عن السيسى، والبعض يذكر مبارك، ولا أحد يتحدث عن السادات" ، موضحا أن مسئولا هنديا قال له أنهم أرادوا إصلاح العلاقة مع مصر فى عهد مبارك فمنحوا مبارك جائزة كبرى، لكنه لمدة ١٣ سنة وحتى سقط حكمه لم يأتِ ليتسلمها.

وأكد سلماوى أن الناس فى الهند أصبحوا يعارضون الحكومة اليمينية الحالية التى تؤجج الصراع الطائفى.

- محمد سلماوى يلقى محاضرة فى الهند حول "دور المثقفين فى الوطن العربى"