أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد سلماوى: عبد الناصر والسيسى الأكثر شعبية فى الهند و"البعض" يذكر مبارك

Google+ Print
محمد سلماوى: عبد الناصر والسيسى الأكثر شعبية فى الهند و"البعض" يذكر مبارك محمد سلماوى: عبد الناصر والسيسى الأكثر شعبية فى الهند و"البعض" يذكر مبارك
أشاد الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب، بزيارته للهند بعد دعوته من جامعة "دلهى" لإلقاء محاضرة فى قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة حول "دور الثقافة والمثقفين فى المجتمعات العربية"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

وقال "سلماوى" عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "مازالوا هنا فى الهند كلما تحدثوا عن ، تحدثوا أولا عن جمال عبد الناصر، ثم عن السيسى، والبعض يذكر مبارك، ولا أحد يتحدث عن السادات" ، موضحا أن مسئولا هنديا قال له أنهم أرادوا إصلاح العلاقة مع مصر فى عهد مبارك فمنحوا مبارك جائزة كبرى، لكنه لمدة ١٣ سنة وحتى سقط حكمه لم يأتِ ليتسلمها.

وأكد سلماوى أن الناس فى الهند أصبحوا يعارضون اليمينية الحالية التى تؤجج الصراع الطائفى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- محمد سلماوى يلقى محاضرة فى الهند حول "دور المثقفين فى الوطن العربى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني