اليوم.. بدء المرحلة الثالثة للكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد المرحلة الثالثة من حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس، فى محافظات بورسعيد والبحيرة، وذلك بعد البدء فى المرحلة الأولى والثانية خلال الشهرين الماضيين فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والدقهلية .

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،إن اللجنة المنوطة بالكشف عن المخدرات بين السائقين داخل المدارس تواصل عملها للعام الثانى على التوالى من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وإنه يتم تحويل المتعاطين للمخدرات إلى النيابة العامة.

وأوضح عثمان أن الخط الساخن رقم "08002200022" يواصل تلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يتم حاليا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتاً إلى أن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات تواصل عملها حاليا فى إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى أنه يتم حاليا عمل حملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث، إضافة إلى أن الصندوق قام بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.