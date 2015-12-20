تهانى الجبالى تشارك فى حفل تكريم المخترعين بالشرقية اليوم

تنظم محافظة الشرقية، اليوم الأحد، حفل لتكريم جمعية بنك الأفكار لحصولها على المركز الأول فى معرض القاهرة الدولى الثانى للابتكار .

يقوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بتكريم 13 مبتكرا ومخترعا بمنحهم شهادات تقدير من ورق البردى وجوائز مالية، وذلك بمقر قصر ثقافة الزقازيق الساعة 12 ظهراً، ويحضر الحفل المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث، وعدد من نواب المحافظة، يقام على هامش التكريم حفل غنائى يحية خالد بيومى نقيب الموسيقيين.