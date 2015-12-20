أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تهانى الجبالى تشارك فى حفل تكريم المخترعين بالشرقية اليوم

Google+ Print
تهانى الجبالى تشارك فى حفل تكريم المخترعين بالشرقية اليوم تهانى الجبالى تشارك فى حفل تكريم المخترعين بالشرقية اليوم
تنظم محافظة الشرقية، اليوم الأحد، حفل لتكريم جمعية بنك الأفكار لحصولها على المركز الأول فى معرض القاهرة الدولى الثانى للابتكار .

يقوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بتكريم 13 مبتكرا ومخترعا بمنحهم شهادات تقدير من ورق البردى وجوائز مالية، وذلك بمقر قصر ثقافة الزقازيق الساعة 12 ظهراً، ويحضر الحفل المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث، وعدد من نواب المحافظة، يقام على هامش التكريم حفل غنائى يحية خالد بيومى نقيب الموسيقيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365