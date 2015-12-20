لمريض الذبحة الصدرية.. القهوة ضارة وتسبب خفقان القلب

الكافيين ضار، ونسب زائدة منه قد تسبب مشكلات صحية عديدة>للأصحاء، فما بالك بالمرضى الذين يعانون مشكلات مرضية مزمنة> تحتاج لنظام حياتى صحى؟!، ونخص هنا بالحديث مرضى الذبحة> الصدرية الذين يعانون من أعراض مرضية تلازمهم لفترات طويلة من حياتهم، ما يجعلهم عرضة لمضاعفات الذبحة نتيجة بعض العادات الغذائية غير الصحية.

ومن هنا حذر الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء من الإسراف فى تعاطى كميات كبيرة من الكافيين خلال اليوم الواحد، وما يجهله البعض أن الكافيين متواجد فى مشروبات عدة منها الشاى، والقهوة، والنسكافية والكابتشينو، والقهوة السريعة بأنواعها، والكاكاو، والشيكولاتة والمشروبات الغازية خاصة الداكنة اللون منها.

وحذر الدكتور مروان مرضى الذبحة الصدرية بشكل خاص من شرب القهوة مطلقًا، فمريض الذبحة الصدرية بطبيعة نرضه يعانى من

> اضطراب معروف ودائم فى طبيعة ضربات قلبه ما يجعله عرضة

> للخطر من أية مثيرات أو عوامل اضطراب بالقلب ودقاته.

ووجه الباحث فى الدواء نصيحة لمريض الذبحة الصدرية قائلاً: "من فضللك لا تقرب القهوة"، مفسرًا بأن مريض الذبحة الصدرية يعانى من ضربات قلب غير منتظمة، ولأن القهوة تحتوى على كميات كبيرة جدا ومركزة من الكافيين، فهذا الأمر يساعد على زيادة سرعة ضربات القلب، وسرعة ضربات القلب تسبب بالتبعية خفقانا شديدا فى القلب، ما يجعل مريض الذبحة الصدرية فى تلك الحالة عرضة للمضاعفات الخطيرة بالذبحات ومشكلات القلب.

ونصح الباحث فى الدواء خلال حديثه عن خطورة القهوة على مريض الذبحة الصدرية، بضرورة اعتماد

> المفيدة فقط كالينسون والنعناع، والبعد تمامًا عن القهوة، والشاى والمياه الغازية بأنواعها، فالمشروبات الدافئة العشبية تحسن من الهضم لديه، وتوسع الشعب، وتحسن من وظائف الجسم، ولا ضرر لها.