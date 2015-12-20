أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سلامة الرقيعى: العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى

Google+ Print
سلامة الرقيعى: العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى سلامة الرقيعى: العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى
قال النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ضمن قائمة "فى حب " إن العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى والرقابى والخدمى، حيث لا يمكن غياب دور عن الآخر وقد اجتهدنا فى الفترات السابقة على ممارسة هذا الدور.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن رغبات وآمال وطموحات الشعب خصوصا من منحوك ثقتهم كبيرة، حيث رضا الناس غاية لا تدرك ولا شك أن مرحلة تلبية تلك الطموحات تحتاج إلى وقت لتحقيق أغلبها، لكن الأحداث التى مرت بها البلاد وفترة الفراغ البرلمانى أدت إلى تعطيل بعض المطالب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني