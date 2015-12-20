سلامة الرقيعى: العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى

قال النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ضمن قائمة "فى حب مصر" إن العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى والرقابى والخدمى، حيث لا يمكن غياب دور عن الآخر وقد اجتهدنا فى الفترات السابقة على ممارسة هذا الدور.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف فى تصريحات خاصة أن رغبات وآمال وطموحات الشعب خصوصا من منحوك ثقتهم كبيرة، حيث رضا الناس غاية لا تدرك ولا شك أن مرحلة تلبية تلك الطموحات تحتاج إلى وقت لتحقيق أغلبها، لكن الأحداث التى مرت بها البلاد وفترة الفراغ البرلمانى أدت إلى تعطيل بعض المطالب.