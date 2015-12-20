سلامة الرقيعى: العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى

قال النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ضمن قائمة "فى حب مصر " إن العمل البرلمانى تكليف من الشعب للقيام بالدور التشريعى والرقابى والخدمى، حيث لا يمكن غياب دور عن الآخر وقد اجتهدنا فى الفترات السابقة على ممارسة هذا الدور.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن رغبات وآمال وطموحات الشعب خصوصا من منحوك ثقتهم كبيرة، حيث رضا الناس غاية لا تدرك ولا شك أن مرحلة تلبية تلك الطموحات تحتاج إلى وقت لتحقيق أغلبها، لكن الأحداث التى مرت بها البلاد وفترة الفراغ البرلمانى أدت إلى تعطيل بعض المطالب.