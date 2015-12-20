شقيق القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق: الإخوان وراء الهجوم الإرهابى

قال على نور الدين تمراز، شقيق الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، إن الأمن فرض حراسة مشددة حول منزل رئيس الجامعة منذ صباح الخميس الماضى عقب الهجوم الإرهابى الذى تعرض له شقيقه وأسفر عن إصابته البالغة فى ساقيه اليمنى واليسرى.

واتهم شقيق رئيس الجامعة، فى تصريح ل "اليوم السابع"، الاخوان بتدبير الهجوم الارهابى على شقيقه، لافتا إلى أنه طالب الدكتور اشرف الشيحى أثناء زيارته لشقيقه للاطمئنان عليه بمبنى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، بسرعة توفير الحراسة الخاصة برئيس الجامعة، مؤكدا له أن نجلته تعرضت من قبل لعملية اختطاف سابقا.

وشدد على أن شقيقه رئيس الجامعة له مواقف حاسمة ضد جماعة الإخوان الارهابية، الذين حاولوا مرارا تكبيل يديه ومنعه من أداء واجبه لكنه لم يهتم وأصر على الوقوف فى وجوههم وأداء واجبه الوطنى حتى لو كلفه ذلك حياته، على حد قوله.

وناشد شقيق رئيس جامعة الزقازيق، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستمرار فى خطواته القوية لرفعة مصر ودحر الإرهاب والوقوف بجوار جامعة الزقازيق التى تضم أكبر عدد من كوادر جماعة الاخوان الارهابية.