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أمريكا تحذر رعاياها من هجوم محتمل على مركز للتسوق فى تونس

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أمريكا تحذر رعاياها من هجوم محتمل على مركز للتسوق فى تونس أمريكا تحذر رعاياها من هجوم محتمل على مركز للتسوق فى تونس
حذرت الولايات المتحدة مواطنيها أمس السبت من احتمال شن متطرفين هجوما على مركز للتسوق فى أحد الأحياء الراقية بتونس العاصمة اليوم الأحد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس فى بيان بموقعها على الانترنت "وفقا للرسالة الأمنية الموجهة لمواطنى الولايات المتحدة التى نشرناها يوم الخميس الماضى نود أن ننصحكم أن تقريرا غير معروف المصداقية يشير إلى احتمال وقوع هجوم ارهابى ضد المركز التجارى "تونيزيا مال" الواقع على ضفاف البحيرة بالعاصمة تونس يوم الأحد 20 ديسمبر"، ونصح بيان السفارة مواطنى الولايات المتحدة بتجنب الاقتراب من المنطقة.

وكان متشددون قد شنوا ثلاث هجمات دامية استهدفت الأولى سياحا فى متحف باردو بتونس العاصمة فى مارس والثانية سائحين فى منتجع سوسة فى أكتوبر فيما طالت الهجمة الثالثة حافلة للحرس الرئاسى فى نوفمبر الماضى.

وتبنى تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات شاسعة فى العراق وسوريا مسؤوليته على الهجمات الثلاثة وهدد بشن المزيد.
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