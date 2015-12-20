3 ذئاب بشرية يعتدون جنسيًا على ربة منزل بمركز المحلة فى الغربية

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية القبض على 3 ذئاب بشرية بعد اعتدائهم جنسيا على ربة منزل مقيمة بقرية "المعتمدية" دائرة المركز.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بتلقى بلاغا من "محمد.ع.ش.ا" – عامل مقيم بقرية المعتمدية دائرة المركز باختطاف 3 أشخاص لزوجته وتدعى" نهال.ع.م" – 24سنة ربة منزل، والاعتداء عليها جنسيا .

و تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة وبسؤال المجنى عليها اتهمت كل من "وليد.م.ب.غ" – 27سنة - نجار مسلح – ،"محمد.ب.م.غ" – 27سنة عامل-، "عباس.م.ع" – 27سنة عامل باختطافها والتعدى عليها جنسيا .

تم ضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وقرر محمد لاشين مدير نيابة مركز المحلة تحت إشراف احمد نجيب رئيس نيابة المركز حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تم الاعتداء عليها جنسيا من عدمه وعرض المتهمين على الطب الشرعى.

>