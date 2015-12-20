الزمالك: طلبنا ضم لاعب الأهلي السابق من سموحة

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه طلب ضم أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة ولكن الفريق السكندري لا يرغب في التفريط فيه.

أيمن أشرف كان قد انتقل لسموحة قادما من صفوف الأهلي بعد استغناء الأخير عن خدماته في 2013 قبل أن يقدم مستويات طيبة مع الفريق السكندري انضم بسببها لمنتخب مصر في فترة شوقي غريب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم السبت: "طلبنا ضم أيمن أشرف من سموحة لكن النادي السكندري يماطل".

وأضاف "محمد فرج عامر رئيس سموحة يعتبر كل لاعبي الفريق أبناءه ولا يريد التفريط في أحد".

وكان الزمالك قد ضم محمد عادل جمعة من المصري وشريف علاء من المقاولون في مركز الظهير الأيسر لتعويض رحيل محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة السعودي لكن الثنائي لم يقنع بعد.

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