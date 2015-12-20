أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: طلبنا ضم لاعب الأهلي السابق من سموحة

Google+ Print
الزمالك: طلبنا ضم لاعب الأهلي السابق من سموحة الزمالك: طلبنا ضم لاعب الأهلي السابق من سموحة

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه طلب ضم أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة ولكن الفريق السكندري لا يرغب في التفريط فيه.

أيمن أشرف كان قد انتقل لسموحة قادما من صفوف الأهلي بعد استغناء الأخير عن خدماته في 2013 قبل أن يقدم مستويات طيبة مع الفريق السكندري انضم بسببها لمنتخب في فترة شوقي غريب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم السبت: "طلبنا ضم أيمن أشرف من سموحة لكن النادي السكندري يماطل".

وأضاف "محمد فرج عامر رئيس سموحة يعتبر كل لاعبي الفريق أبناءه ولا يريد التفريط في أحد".

وكان الزمالك قد ضم محمد عادل جمعة من المصري وشريف علاء من المقاولون في مركز الظهير الأيسر لتعويض رحيل محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة السعودي لكن الثنائي لم يقنع بعد.

مرتضى لباسم مرسي: لو لديك عرض من الأهلي سنوافق على انتقالك إليه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني