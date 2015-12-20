الثلاثاء.. المنطقة الجنوبية العسكرية تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط

ينظم المركز التعليمى لنظم المعلومات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات حفل ختام حصاد عام 2015 للمركز، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على شهادات تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالمركز وأولياء أمورهم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 ديسمبر بمركز النيل للإعلام بمدينة أسيوط، صرحت بذلك يسرية مصطفى مدير مشروعات ذوى الإعاقة بالمركز التعليمى لنظم المعلومات.

وأشارت يسرية مصطفى إلى أن الاحتفالية تكريم 60 شابا وفتاة من ذوى الإعاقة من الحاصلين على شهادات فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالمركز نظرا لتفوقهم وأدائهم المتميز خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى تكريم بعض أولياء الأمور الذىن ساندوا أبناءهم لاجتياز تلك الدورات بنجاح، وذلك بحضور العقيد طاهر أحمد الحفنى رئيس فرع نظم المعلومات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية والنقيب نصر فوزى زغلول مدير المركز التعليمى.

وأضافت يسرية مصطفى أن الحفل سيعرض حصاد عام 2015 من إنجازات وأنشطة المركز والدورات التدريبية المختلفة التى تم تنظيمها، بالإضافة إلى عرض لبعض الفقرات الفنية لذوى الإعاقة من المتدربين بالمركز.