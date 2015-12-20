صواريخ تصيب مبنى بسوريا وأنباء عن مقتل الناشط اللبنانى سمير قنطار

ذكرت وسائل إعلام سوريا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن عددا من الصواريخ أصاب مبنى فى منطقة جرمانا بالعاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى سقوط عدة ضحايا، وأنحت باللائمة فى ذلك على "جماعات إرهابية".

ولكن أشخاصا موالين للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعى قالوا إن الانفجارات غارة إسرائيلية يُعتقد أنها قتلت الناشط اللبنانى سمير قنطار الذى أدانته إسرائيل بمسؤوليته عن هجوم وقع عام 1979 وأدى إلى قتل أربعة أشخاص.

وأفرجت إسرائيل عن قنطار فى 2008 فى إطار صفقة تبادل للسجناء مع حزب اللبنانى، وقال بعض الموالين للحكومة السورية إنه كان فى المبنى وقت وقوع الهجوم ولكن مصيره غير معروف، ولم يتسن على الفور تأكيد هذه التقارير.

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