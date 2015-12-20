ما علاقة جيني اسبر بالكيك بوكسينغ؟

نشرت النجمة السورية جيني اسبر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " صورة لها وهي تقوم بإعلان نتيجة مباراة بالكيك بوكسينغ بين شابين في مدينة الإماراتية برفقة زملائها عبد الهادي الصباغ و أندريه سكاف ونورا العايق .

وأكدت جيني أنها تجربة جميلة وظريفة وأبدت سعادتها لها .

يشار إلى أن جيني تتواجد في الإمارات العربية المتحدة لتصوير أحد ادوار البطولة في مسلسل الكوميديا البدوي "الطواريد" حيث تؤدي شخصية جواهر في العمل الذي يشارك به نخبة من النجوم ومنه بالإضافة إلى جيني كل من نسرين طافش و محمد حداقي وعبد الهادي الصباغ و أحمد الأحمد و أيمن رضا و أندريه سكاف ومرح جبر و محمد خير الجراح و روعة ياسين .

وبمجرد انتهاء جيني من "الطواريد" ستعود إلى دمشق لاستكمال تصوير دورها في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق حيث تؤدي شخصية " تقلا " التي تواجه الكثير من التحديات و الصعاب والمغرمة بالزيبق الذي يؤدي دوره الفنان معتصم النهار .

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