أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما علاقة جيني اسبر بالكيك بوكسينغ؟

Google+ Print

الأحد 20-12-2015 00:18

نشرت النجمة السورية جيني اسبر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " صورة لها وهي تقوم بإعلان نتيجة مباراة بالكيك بوكسينغ بين شابين في مدينة الإماراتية برفقة زملائها عبد الهادي الصباغ و أندريه سكاف ونورا العايق .

وأكدت جيني أنها تجربة جميلة وظريفة وأبدت سعادتها لها .

يشار إلى أن جيني تتواجد في الإمارات العربية المتحدة لتصوير أحد ادوار البطولة في مسلسل الكوميديا البدوي "الطواريد" حيث تؤدي شخصية جواهر في العمل الذي يشارك به نخبة من النجوم ومنه بالإضافة إلى جيني كل من نسرين طافش و محمد حداقي وعبد الهادي الصباغ و أحمد الأحمد و أيمن رضا و أندريه سكاف ومرح جبر و محمد خير الجراح و روعة ياسين .

وبمجرد انتهاء جيني من "الطواريد" ستعود إلى دمشق لاستكمال تصوير دورها في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق حيث تؤدي شخصية " تقلا " التي تواجه الكثير من التحديات و الصعاب والمغرمة بالزيبق الذي يؤدي دوره الفنان معتصم النهار .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي