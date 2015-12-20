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بالصور: زوجة تامر حسني على خطى زوجة رامي عياش

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الأحد 20-12-2015 00:29

تخرجت بسمة بوسيل من الأكاديمية الإيطالية للأزياء في حفل أقيم داخل الأكاديمية، وكانت مفاجأة الحفل وجود زوجها تامر حسني الذي إحتفل معها بتخرجها بغناء عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل الحضور مثل ملكة جمال سابقاً يارا نعوم والفنانة فادية عبد الغني وعدد من سيدات المجتمع .

وأقيم ثلاثة "ميني فاشين شو" لثلاثة طالبات هم سلمى و شيماء حسين و نسرين جيلاني يتضمن ١٢ موديل لكل منهم و أيضاً مجموعة لستفانيا جولينا صاحبة الأكاديمية ثم مجموعة من الفساتين لمجموعة طلاب منهم مريم وهبه، آيه وهبه، بسمة بوسيل ، شهندا و غادة ندا.

يذكر أن بسمة بوسيل تسير على خطى داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش التي احترفت تصميم الازياء قبل زواجها واستمرت مدعومة من زوجها.

 

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